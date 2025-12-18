Menfi

Riapre domani al traffico la strada provinciale n. 79-B Menfi-Porto Palo

La riapertura è prevista per le ore 11:00 di domani, 19 dicembre, alla presenza dei vertici amministrativi e tecnici del Libero Consorzio Comunale di Agrigento e delle istituzioni locali.

Pubblicato 41 minuti fa
Da Redazione

Ultimati i lavori di ripristino e messa in sicurezza riaprirà al transito domani la Strada Provinciale n. 79-B Menfi-Porto Palo. Si tratta di una strada che specialmente nel periodo estivo è caratterizzata da un traffico piuttosto sostenuto, ma che è stata interessata da cedimenti del tracciato tali da renderne necessaria la chiusura al km 0+600 a partire dallo scorso maggio, con disagi per residenti e turisti ed i titolari di attività vitivinicole.

I lavori di messa in sicurezza hanno richiesto più tempo del previsto per la messa in opera di interventi di drenaggio delle acque al di sotto del tracciato, la sistemazione di cunette e tombini, la posa di gabbionate di contenimento e di nuove barriere di protezione.

