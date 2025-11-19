Caltanissetta

Perde controllo del furgone, morto 42enne: forse colto da infarto

Da Redazione

Nel pomeriggio, un uomo di 42 anni di San Cataldo, Michele Antonio Chiodo, è morto dopo essere finito con il suo furgone contro la rotatoria della strada statale 640, all’altezza dello svincolo per Santa Caterina Villarmosa.

Secondo quanto accertato dagli operatori del 118, sarebbe stato colto da un infarto che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo sul quale viaggiava. Sono intervenute due ambulanze del 118, di cui una medicalizzata. Gli operatori hanno invano provato a rianimare il 42enne. Sono intervenuti i poliziotti della Stradale e i carabinieri.

La salma è stata restituita ai familiari.

