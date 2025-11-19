Messina

Studentessa aggredita da due coetanee, la denuncia dei genitori

La giovane ha riportato un trauma cranico ed escoriazioni su tutto il corpo.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Una studentessa di 17 anni del liceo artistico Basile di Messina è stata violentemente aggredita da due coetanee, che non sono alunne del liceo e che si sono introdotte all’interno della scuola. La giovane ha riportato un trauma cranico ed escoriazioni su tutto il corpo.

L’episodio è stato denunciato ai carabinieri dai genitori della ragazza e dalla stessa preside della scuola. “Durante le violenze una delle due ragazze ha registrato tutto con il cellulare, ora ci chiediamo che fine ha fatto questo video”, denuncia la sorella della giovane aggredita.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 42 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Messina

Studentessa aggredita da due coetanee, la denuncia dei genitori
Apertura

Favara, sulla lapide di Marianna solo un infinito: un mese fa il ritrovamento
Apertura

Tragedia a Menfi, 62enne muore travolto dal suo trattore 
Porto Empedocle

Louise Michel, 50 sbarcheranno a Porto Empedocle
dalla Regione

Mozione di sfiducia a Schifani, le forze di opposizioni: “Il presidente non può più scappare dall’aula”
di Irene Milisenda

Tossicodipendenza, l’Asp di Agrigento fa rete con le Istituzioni e le associazioni per debellare il fenomeno
banner italpress istituzionale banner italpress tv