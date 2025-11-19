Favara, sulla lapide di Marianna solo un infinito: un mese fa il ritrovamento

Non una data di morte. Solo il simbolo di un infinito su una lapide bianca. Al centro la sua foto sorridente, vestita di bianco, e una frase “Non ci sono addii per noi. Ovunque tu sia sarai sempre nei nostri cuori”. E poi quel numero otto disteso, quel simbolo di eternità al posto del freddo numero che ne dovrebbe ricordare il giorno, sconosciuto, del decesso.

Marianna Bello il 19 ottobre venne ritrovata nelle campagne di Cannatello dopo giorni di ricerche incessanti. E’ passato un mese da quel giorno, con tutta l’Italia ad attendere che la vicenda potesse avere un esito positivo, nonostante le speranze avessero abbandonato tutti quasi fin da subito. Troppo violente le piogge, troppo grande la massa d’acqua che l’ha travolta.

Mai è venuto meno l’impegno dei soccorritori, che hanno continuato giorno e notte ad avventurarsi tra il fango e in luoghi difficili da raggiungere con lo stesso instancabile spirito di sacrificio. Tutto fino all’esito delle ricerche in una tiepida giornata di fine ottobre, a pochi passi dal mare e a chilometri da dove Marianna è scomparsa inghiottita dalle acque in circostanze che, si auspicano i familiari e i loro legali, saranno gli organismi competenti a chiarire. Per avere una verità che sia giudiziaria e forse, si spera, anche storica.

Oggi pomeriggio alle 17.30 in occasione del trigesimo della morte, che coincide per volontà della famiglia con quello del ritrovamento, in chiesa Madre a Favara si terrà una messa di suffragio.