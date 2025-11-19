Louise Michel, 50 sbarcheranno a Porto Empedocle

La nave Louise Michel per il momento ha abbandonato la ricerca dei 70 migranti a bordo di un’imbarcazione in pericolo, segnalate da Alarm Phone, in zona Sar maltese. Si sta recando, con le altre 50 persone, soccorse ieri pomeriggio nel Mediterraneo centrale, e adesso a bordo, a Porto Empedocle, il luogo assegnato dalle autorità italiane per lo sbarco dei migranti. I 50 sono15 uomini, 26 donne e 9 minori. Lo sbarco è previsto per le 16.