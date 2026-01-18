Cronaca

Perde controllo della  moto da cross e si schianta a terra: morto 15enne

Sul luogo della tragedia, è intervenuta la Polizia che sta tentando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto è  accaduto.

Pubblicato 15 ore fa
Da Redazione

Un ragazzo di 15 anni, Walter Diliberto, è  morto, questa mattina a Gela dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale, verificatosi in via Ara Pacis, alla periferia della città. Il giovane era a bordo di una moto da cross quando improvvisamente avrebbe perso il controllo del mezzo. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 mentre la centrale operativa ha inviato un elisoccorso. Sul luogo della tragedia, è intervenuta la Polizia che sta tentando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto è  accaduto.

I familiari sono distrutti dal dolore e i tanti amici già lo ricordano sui social, proprio con un’immagine che lo ritrae in sella a una moto. “Insieme a te un pezzo del nostro cuore”, scrive chi lo conosceva e che oggi ha dovuto dirgli addio, prematuramente.

