Raffadali, avvertimento per ditta di autonoleggio

Atto intimidatorio a Raffadali l’altra notte ai danni di una ditta di autonoleggio. Una bottiglia di plastica contenente carburante è stata posta davanti l’ingresso della ditta. Ad accorgersi e a denunciare l’accaduto è stato il personale della ditta di autonoleggio che ha immediatamente avvisato i carabinieri. Sono così state avviate le indagini nel tentativo di individuare gli autori del grave gesto e scoprire il movente. Chiaro a tutti il messaggio intimidatorio della bottiglia incendiaria.