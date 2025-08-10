Cronaca

Minorenne denuncia di essere stata violentata, indaga la Polizia

Gli inquirenti stanno sentendo gli amici e hanno acquisito le immagini delle telecamere di video sorveglianza

Pubblicato 16 ore fa
Da Redazione

La Polizia sta indagando su una presunta violenza sessuale accaduta la notte scorsa a Messina. Vittima una ragazza di 15 anni che stava trascorrendo il sabato sera con alcuni amici. L’aggressione sarebbe avvenuta quando la 15enne è rimasta sola. La vicenda è stata poi denunciata da un familiare della giovane.

Le Volanti giunte a piazza Cairoli hanno trovato la vittima visibilmente turbata, e un’ambulanza del 118 l’ha portata al pronto soccorso del Policlinico. La 15enne ha detto tutto al medico di turno e dovrà essere sentita alla presenza di uno psicologo, ma intanto è stato attivato il codice rosso previsto per questo genere di reati ed avvertito il magistrato di turno.

Gli inquirenti stanno sentendo gli amici per ricostruire cosa è accaduto e hanno acquisito le loro testimonianze e le immagini delle telecamere di video sorveglianza di piazza Cairoli.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Luoghi della fede, nasce il Parco Culturale Ecclesiale dell’Arcidiocesi di Agrigento
Agrigento

Ferragosto, venerdì niente raccolta rifiuti ad Agrigento
Politica

Corruzione, Schifani: “Anche in caso di processo Galvagno non dovrebbe dimettersi” 
Politica

Schifani: “Intitolare il Ponte sullo Stretto a Berlusconi”
Palermo

In aeroporto con 64chili di sigarette di contrabbando: due arresti
Cultura

A S.Stefano Quisquina si inaugura la mostra collettiva “Radici”