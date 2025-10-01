Cronaca

Scende dall’auto e viene trascinata via dall’acqua, dispersa donna a Favara: arrivano i sommozzatori

Una donna di Favara risulta al momento dispersa dopo essere stata trascinata via dall’acqua

Pubblicato 22 ore fa
Da Redazione



Sono in corso ormai da diverse ore le ricerche di una donna di Favara, Marianna Bello, di 38 anni, che risulta attualmente dispersa dopo essere stata trascinata via dall’acqua. Un forte nubifragio si è abbattuto questa mattina sulla città e le strade si sono trasformate in autentici fiumi in piena. Forze dell’ordine, tecnici e carabinieri stanno setacciando la zona nei pressi della farmacia Sajeva.

Gli sforzi si stanno concentrando in particolare modo su un convogliatore di acqua dove si pensa che la donna possa essere stata trascinata. Secondo una prima ricostruzione, la trentenne sarebbe stata travolta dal corso di acqua una volta scesa dall’auto. Il meteo si è stabilizzato soltanto adesso ma questa mattina le immagini che arrivavano da Favara erano davvero impressionanti. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cattolica Eraclea

Vede i carabinieri e getta pistola carica dal finestrino, 56enne va ai domiciliari 
Apertura

Quindicenne ucciso da auto in corsa a Canicattì, individuato il conducente 
Apertura

“Chi toglie il pane a mio nipote gli tolgo la vita”, chieste tre condanne 
Apertura

I clan di Villaseta e Porto Empedocle, accertamenti dei Ris sulle armi sequestrate 
PRIMO PIANO

Scoperto lavoratore in nero in un panificio, sospesa l’attività 
Agrigento

La Consulta e le associazioni ad Aica: “Violato statuto”