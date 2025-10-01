Scende dall’auto e viene trascinata via dall’acqua, dispersa donna a Favara: arrivano i sommozzatori





Sono in corso ormai da diverse ore le ricerche di una donna di Favara, Marianna Bello, di 38 anni, che risulta attualmente dispersa dopo essere stata trascinata via dall’acqua. Un forte nubifragio si è abbattuto questa mattina sulla città e le strade si sono trasformate in autentici fiumi in piena. Forze dell’ordine, tecnici e carabinieri stanno setacciando la zona nei pressi della farmacia Sajeva.

Gli sforzi si stanno concentrando in particolare modo su un convogliatore di acqua dove si pensa che la donna possa essere stata trascinata. Secondo una prima ricostruzione, la trentenne sarebbe stata travolta dal corso di acqua una volta scesa dall’auto. Il meteo si è stabilizzato soltanto adesso ma questa mattina le immagini che arrivavano da Favara erano davvero impressionanti.