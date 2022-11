Scontro moto – auto: morto centauro di 55 anni

Un uomo di 55 anni Sandro Galeani, è morto ieri sera a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo la statale 114, all’altezza del villaggio di Galati, a Messina.

L’uomo era a bordo di una moto Suzuki Gsr 600, che, per cause in corso di ricostruzione, si è scontrata con un’auto Hyundai i20.

L’incidente si è verificato all’altezza della stazione ferroviaria.

Per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

Sul posto i Vigili urbani e i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.