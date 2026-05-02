Scontro moto con auto, morto medico-anestetista

Incidente stradale mortale nel Palermitano. La vittima è un 39enne, Davide Bellina, anestesista, originario di Blufi in servizio all’ospedale Giglio di Cefalù, deceduto ieri sera dopo lo scontro tra la moto su cui viaggiava e una un’auto Jeep Renegade condotta da un 57enne, rimesto illeso. Lo scontro è avvenuto lungo la statale 113 in territorio di Campofelice di Roccella. Immediatamente soccorso, il 39enne è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni, però, sono apparse subito critiche. Inutile ogni tentativo di strapparlo alla morte. Sono stati gli stessi colleghi dell’ospedale Giglio a curate Davide Bellina e cercarlo di strapparlo alla morte. La Fondazione Giglio ha espresso vicinanza al dolore della famiglia e dei colleghi ed afferma: “Bellina lavora al Giglio dal 2020. Professionista eccelso, un rianimatore completo che amava il suo lavoro a cui dedicava tutto se stesso – dicono dalla fondazione – I colleghi, con cui ha condiviso questi anni di attività, lo ricordano per la sua umanità, solarità, vivacità e per essere sempre un uomo di squadra. Diceva sempre di non avere colleghi ma amici. Una perdita che ci rattrista, ci addolora e che vogliamo accompagnare unendoci in preghiera. La sua perdita colpisce duramente la nostra comunità professionale e umana. Ha voluto sottolineare il presidente Victor Di Maria a nome del Cda e della direzione strategica. A Davide va il nostro pensiero commosso, riconoscente e silenzioso”.

Sull’incidente indagano i carabinieri.