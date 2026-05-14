Due turisti americani in viaggio di nozze morti a Sciacca in un incidente stradale
Le vittime sono due turisti del New Mexico in Elisabeth Graham e Luke Alan Lionverger in vacanza in Sicilia
Scontro frontale tra un ciclomotore Kymco Agility 125 ed un’auto Audi Q5 lungo la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, in località Sciacca tra le contrade San Giorgio e Macauda.
Nello scontro sono morti entrambi gli occupanti del ciclomotore noleggiato stamattina a Palermo. Si tratta di due turisti americani in viaggio di nozze, Elisabeth Graham e Luke Alan Lionverger residente in New Mexico. I due giovani dopo aver visitato Venezia erano venuti in Sicilia, prima a Palermo poi nell’agrigentino dove hanno trovato la morte. L’impatto è stato molto violento; l’automobile, un’Audi A5, si è ribaltata ed è finita fuori dalla sede stradale. Il conducente è stato trasferito a bordo di un’ambulanza del 118 in gravi condizioni all’ospedale di Ribera.
Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, la Polizia e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.