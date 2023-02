Scontro tra auto e moto, morto centauro finito nella scarpata

Un centauro di 28 anni, Gaudenzio Fortunato è morto poco dopo mezzogiorno in un incidente stradale che si è verificato lungo la strada provinciale che collega Vittoria a Santa Croce Camerina. Il giovane proveniva da Ragusa e si stava dirigendo a Vittoria: in un tratto in salita si è scontrato con una vettura che procedeva in direzione opposta, al cui interno si trovava una famiglia.

Il giovane, sbalzato dalla moto, è finito nella scarpata sottostante con un volo di 15 metri. È morto sul colpo.

Il magistrato di turno ha già disposto la restituzione della salma ai familiari per i funerali. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione di Vittoria. La vittima era molto conosciuta a Vittoria e doveva sposarsi in agosto.