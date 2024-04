Siculiana, tv con volume alto: scatta lite tra vicini

Movimentata serata a Siculiana, senza però alcuna grave conseguenza, a causa di una lite tra vicini avvenuta nella zona di via Europa. Alla base della diatriba ci sarebbe stato il volume troppo alto della musica proveniente da uno degli appartamenti.

L’uomo, con qualche problema psichico, si sarebbe opposto alla richiesta del vicino di abbassare il volume chiudendosi in casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che in breve tempo sono riusciti a tranquillizzare l’uomo, convincerlo ad aprire la porta e abbassare la musica.

La situazione è sempre stata sotto controllo e, al netto di qualche schiamazzo e parola di troppo, non è stato necessario alcun intervento ad alto rischio. Anche il personale sanitario del 118, intervenuto sul posto, alla fine non ha ritenuto necessario il trasferimento dell’uomo in ospedale. La calma è stata riportata poco dopo.