Spedizione punitiva al ristorante, mazzate all’addetto alle cucine

I carabinieri stanno acquisendo le immagini di alcune telecamere della zona per individuare il commando.

Pubblicato 19 minuti fa
Un addetto alle cucine di un ristorante della frazione di Tre Fontane a Campobello di Mazara (Trapani) ieri sera è stato colpito a mazzate da cinque persone che si sono introdotte nel locale, con i clienti che sono subito usciti. Si tratterebbe una spedizione punitiva.

Sono intervenute due ambulanze del 118 e i carabinieri. All’arrivo dei militari l’uomo ferito era stato già trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Castelvetrano; per lui prognosi di 10 giorni. I carabinieri stanno indagando e acquisendo le immagini di alcune telecamere della zona per individuare il commando.

