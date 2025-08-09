Tentato furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale: denunciano 47enne

Nell’ambito dei servizi predisposti secondo le linee guida del Comando Provinciale, finalizzati a prevenire e reprimere i reati in genere e, in particolare, quelli contro il patrimonio, soprattutto in questo periodo estivo in cui molte abitazioni possono risultare temporaneamente disabitate, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno denunciato un 47enne catanese per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, una “gazzella” del Nucleo radiomobile, impegnata in un servizio perlustrativo, è stata inviata con tempestività, intorno alle 22.00, in via Villaggio Zia Lisa II°, a seguito della segnalazione al 112 di un cittadino che aveva notato movimenti sospetti presso un’abitazione.

I militari, giunti in pochi minuti sul posto, hanno sorpreso un individuo sulla soglia dell’appartamento con alcuni monili appena trafugati, pronto ad allontanarsi. Alla vista dell’uniforme, l’uomo ha subito abbandonato la refurtiva e, nel tentativo di sottrarsi alla cattura, è rientrato in casa dirigendosi verso una veranda posta a circa tre metri di altezza dalla strada. In quel momento, uno dei Carabinieri lo ha raggiunto per bloccarlo, anche per salvaguardarne l’incolumità, ma il malvivente si è divincolato con forza, spingendo il militare e lanciandosi nel cortile-garage del complesso condominiale, per poi darsi alla fuga. L’inseguimento e la ricerca del fuggitivo sono proseguiti grazie all’intervento di un altro equipaggio, fatto convergere sul posto dalla Centrale Operativa. Nel frattempo, sono scattate le immediate attività d’indagine: i militari dell’Arma hanno acquisito e visionato direttamente sul posto le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona che, analizzate e unite alla loro capillare conoscenza del territorio e del tessuto criminale, hanno permesso di identificare senza esitazioni il fuggiasco, già noto alle Forze dell’Ordine.

Il 47enne, pregiudicato catanese, è stato quindi raggiunto a casa, dove si era nascosto convinto di non essere stato riconosciuto, e bloccato dai militari. Recuperata la refurtiva e sequestrati due cacciavite utilizzati per forzare l’ingresso, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.