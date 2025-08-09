Politica
Schifani “La decisione assunta dall’assemblea di Gesap rappresenta un passo nella direzione giusta”
PALERMO (ITALPRESS) “La decisione assunta oggi dall’assemblea dei soci di Gesap rappresenta un passo nella direzione giusta per la crescita e la competitività dell’aeroporto Falcone-Borsellino e dell’intero sistema aeroportuale siciliano. Pur non detenendo quote nella società, la Regione ha sempre auspicato l’avvio di un percorso di valorizzazione e apertura al mercato, sul modello già adottato […]
