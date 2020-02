Ventenne ucciso a coltellate: due fermati (ft)

Svolta nell’omicidio del ventunenne Paolo La Rosa, avvenuto a Terrasini, nel Palermitano: e’ in stato di fermo un giovane, Alberto Mule’, cugino del fidanzato della sorella minore della vittima. Si sta valutando la posizione di Filippo Mule’ (coinvolto nella rissa), cugino del fermato e fidanzato dell’altra sorella di La Rosa.

Le indagini dei carabinieri sono coordinate dalla procura di Palermo. Tensione davanti alla caserma dei carabinieri di Cinisi (Pa) dopo il fermo del giovane accusato dell’omicidio di Paolo La Rosa, il ventenne ucciso a coltellate la notte scorsa a Terrasini al culmine di una lite. Molti hanno urlato contro i due cugini Alberto e Filippo Mule’ che si trovano in caserma. Alberto e’ stato fermato perche’ sospettato per l’omicidio.

Nella mattinata odierna i carabinieri della compagnia di Partinico hanno dato esecuzione al decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo, nei confronti di Filippo Mulè. Sulla base della ricostruzione investigativa, Filippo Mulè è stato individuato come autore – in concorso con altre persone – del tentato omicidio – di un giovane 19enne, episodio avvenuto lo scorso 7 settembre a Cinisi (Palermo). Mulè è stato arrestato e associato presso la casa circondariale Lorusso di Palermo.

Andrea Mulè

Filippo Mulè

Paolo La Rosa, la vittima,

Molti amici della vittima si sono radunati sotto la caserma e hanno iniziato ad urlare e inveire contro i due giovani. La caserma e’ presidiata dai carabinieri in assetto antisommossa.

I FATTI. Un ventenne, Paolo La Rosa, è stato ucciso a coltellate stamane verso le 4 nei pressi della discoteca Millenium in piazzetta Titi Consiglio a Terrasini (Pa).

Paolo La Rosa (nel riquadro)

Il luogo dove è stato accoltellato Paolo La Rosa

Il giovane residente a Cinisi in via Aldo Moro e’ stato trasportato all’ospedale Civico di Partinico dai sanitari del 118: lì è deceduto. E’ stato colpito all’addome e al collo all’uscita dalla discoteca. Indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza.

La vittima è il figlio del titolare del ristorante Grace di Cinisi.

Il giovane sarebbe stato ucciso al culmine di una lite nella strada davanti la discoteca.

Il sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci dice: “Davanti al Millenium ci sono le telecamere comunali. I vigili hanno già iniziato a collaborare con i carabinieri nelle indagini. Bisogna fare giustizia il prima possibile”.

“Io mi sento completamente affranto – aggiunge – Come padre, come cittadino, come rappresentante delle istituzioni. Non si può interrompere così violentemente la vita di un ragazzo, che avrebbe potuto essere figlio di ciascuno di noi, per motivi così futili. Chiedo alle autoritò competenti di intervenire nel modo più deciso e tempestivo possibile per assicurare alla giustizia i responsabili e ho assicurato fin da subito la nostra collaborazione e il nostro sostegno alle forze dell’ordine. E chiedo fin da subito alle comunità di Terrasini e Cinisi di stringersi calorosamente attorno al dolore della famiglia La Rosa. Ciao Paolo, il tuo sorriso sara’ sempre con noi”.

La vittima, lavorava nel week end nel ristorante di famiglia. Dopo avere aiutato il padre nella gestione del locale “Grace” di Cinisi, era uscito con degli amici per andare a ballare a Terrasini, dove festeggiare il primo giorno di carnevale.