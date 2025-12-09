“A cena con gli scrittori”, protagonista del nuovo appuntamento Gaetano Savatteri

Dopo il successo della prima fase di “A Cena con gli Scrittori”, il progetto culturale ideato da Beniamino Biondi e promosso in collaborazione con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi , Casa Diodoros torna con un nuovo appuntamento dedicato alla letteratura contemporanea siciliana. Il 18 dicembre sarà protagonista Gaetano Savatteri , giornalista e scrittore tra i più apprezzati del panorama narrativo nazionale, capace di raccontare la Sicilia con uno sguardo limpido, ironico e insieme profondamente analitico.

Nato a Milano ma cresciuto a Racalmuto, paese natale di Leonardo Sciascia, Gaetano Savatteri ha sviluppato negli anni una voce riconoscibile e originale, che unisce la precisione del giornalista all’inventiva del narratore. La sua opera spazia con naturalezza dal romanzo d’indagine alla riflessione sociale, dal reportage alla scrittura televisiva: è autore di numerosi romanzi di successo, creatore del personaggio di Saverio Lamanna, protagonista della fortunata serie letteraria e televisiva Makari, e collaboratore di importanti testate nazionali.

Le letture, tratte da alcune delle opere più significative di Savatteri, saranno affidate a Ignazio Enrico Marchese, interprete capace di restituire voce, ritmo e profondità alle atmosfere del mondo narrativo dell’autore. Le letture accompagneranno i partecipanti all’interno delle pagine dello scrittore, introducendo personaggi, sensazioni e sfumature che diventeranno parte del percorso esperienziale della cena.

Subito dopo, il menù curato da Casa Diodoros proporrà sapori pensati per amplificare le suggestioni emerse dalle parole: piatti della tradizione reinterpretati, materie prime del territorio e abbinamenti che dialogano con i temi, i luoghi e le sensibilità della scrittura di Savatteri che dialogherà in alcuni momenti della serata con Beniamino Biondi e con gli ospiti a cena.

Con questo appuntamento, “A Cena con gli Scrittori” conferma la sua vocazione: fare di Casa Diodoros un luogo della mente oltre che della convivialità, uno spazio dove il cibo e la parola diventano strumenti di conoscenza, relazione e scoperta. Nel cuore della Valle dei Templi, uno dei siti più straordinari del Mediterraneo, la letteratura si fa esperienza concreta, condivisa e viva.

Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti chiamando il numero 3516110085. Il costo è di 40 euro a persona.