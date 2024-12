A Favara torna l’appuntamento con “Donna Coraggio”

“Donna coraggio” nasce , per dare risalto a donne “speciali”, che si distinguono per il loro ruolo nella lotta quotidiana contro le difficili realtà della vita. Donne che lottano contro la mafia, il malaffare, le povertà, gli ostacoli che la vita, a volte, può creare, siamo essi fisici o morali. Donne da cui trarre esempio ed a cui ispirarsi per la speranza di un mondo migliore. Tutto questo rappresentano le Donne coraggio che interverranno nell’edizione del prossimo 5 dicembre, presso il teatro della parrocchia di San Pietro e Paolo a Favara, che a partire dalle ora 19,00 le vedrà protagoniste, come ogni anno, per una iniziativa con il patrocinio dell’ ARS , Assemblea Regionale Siciliana, da sempre sensibile ad iniziative sul sociale. La regia di Antonella Morreale, prevede, tra gli altri, interventi artistici della Compagnia Arcobaleno, le The Angels, ed Andrea Oliva, reduce dalla celebre trasmissione TV The voice senior. La serata sarà condotta da Lilia Alba. Nell’edizione 2024 , la giuria, ha selezionato, come protagoniste per il loro coraggio, Antonella Zammito, Mirella Costanza, Antonella Mistretta, Marcella Librizzi , Rosalba Muratori, Anna Lattuca, Anna Marino, Maria Concetta Domilici, Debora Mirabelli e Giorgia Lo Monaco. Un momento di denuncia sociale e riflessione che vede coinvolte, accanto all’ associazione Centro Cultura Mediterranea, che promuove quest’anno la manifestazione, diverse importanti realtà come il CIF N.D. Maria Ghibellini Turco di Favara, sez Lillo Palumbo Piccionello, il Gogol del sorriso, il Lions Club Agrigento Valle dei Templi presieduto dall’ avv. Salemi.