A Le Fabbriche “Saxophone Odyssey” concerto del Sikè Sax Quartet

Mercoledì 18 dicembre 2024, alle ore 17.30, nei locali de Le Fabbriche (Fondazione Orestiadi) di Agrigento, un evento che inaugura uno straordinario viaggio musicale che durerà fino a luglio 2025, restituendo il piacere della musica classica e contemporanea.

Con “Saxophone Odyssey”, un concerto del giovanissimo e brillante Sikè Sax Quartet – Sassofono soprano Damiano Giuffrida , Sassofono contralto Andrea Longi, Sassofono tenore Giuseppe Cortina, Sassofono baritono Daniele Crapa –prende il via il programma culturale della Fondazione Orestiadi, sostenuto dal Parco Archeologico della Valle dei Templi. Un percorso che intreccia la grande tradizione musicale con l’innovazione artistica, ospitato nelle suggestive Fabbriche di Agrigento, luogo nato per fabbricare cultura, creare relazioni ed educare alla bellezza.

Dal salotto ottocentesco alle vette del contemporaneo, i Sikè Sax Quartet – già vincitori di premi prestigiosi e protagonisti di palcoscenici come il Teatro Massimo di Palermo – vi guideranno in un’avventura sonora che celebra il sax in tutte le sue sfumature.

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili.