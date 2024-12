A Naro la mostra di arte contemporanea “Enigma della Forma” di Gianna Panicola

A Naro si terrà il 21 dicembre 2024 presso il Castello Chiaramontano di Naro la mostra di arte contemporanea “Enigma della Forma”. Un evento che rappresenta un’importante occasione di incontro con l’arte e la cultura, e che vedrà la partecipazione di artisti di spicco come Annamaria Bonanno, Giorgio Pagano, Gianni Provenzano e Mario Trapani. La mostra, a cura della Dottoressa Gianna Panicola, offrirà una riflessione affascinante e profonda sul concetto di forma nell’arte contemporanea. Ogni opera esposta racconta una visione unica, che invita alla scoperta e alla riflessione, un vero e proprio viaggio sensoriale e intellettuale.

“L’Amministrazione Comunale, che mi onoro di rappresentare, ha sempre posto particolare attenzione alla valorizzazione della bellezza e alla promozione dell’arte come strumenti fondamentali per la crescita culturale e turistica del nostro territorio. La cultura e l’arte sono infatti leve imprescindibili per lo sviluppo sostenibile di Naro, poiché contribuiscono a rafforzare la nostra identità e a attrarre visitatori che desiderano vivere l’esperienza autentica della nostra comunità. L’iniziativa di questa mostra, che si svolgerà in uno dei luoghi più affascinanti della nostra città, il Castello Chiaramontano, non è solo un’opportunità per ammirare opere straordinarie, ma anche un’occasione per riflettere sull’importanza di sostenere e promuovere la cultura in tutte le sue forme. L’arte, infatti, è uno dei principali motori per il rilancio e la valorizzazione turistica di Naro, un patrimonio da custodire e da condividere con il mondo intero. Vi invito a non mancare a questo appuntamento che, ne sono sicuro, sarà un’occasione unica di crescita culturale, ma anche di forte impatto per la nostra comunità e per tutti coloro che scelgono Naro come meta di visita”, ha dichiarato il sindaco Milco Dalacchi.