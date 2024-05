A S.Stefano Quisquina la II edizione del Maggio Sicano

Si svolgerà a S.Stefano Quisquina il 16 Maggio in concomitanza con la Giornata della Memoria e della Legalità in ricordo di Lorenzo Panepinto e delle vittime di mafia, la II edizione del Maggio Sicano.

L’evento promosso dall’Istituto Comprensivo Maestro Lorenzo Panepinto si articolerà per l’intera giornata . In mattinata dopo la deposizione delle corone alla presenza delle autorità civili e militari seguiranno le Olimpiadi Sicane. Nel pomeriggio dopo l’ingresso del Corpo Bandistico “Bellini” seguirà il Concerto delle Orchestre Scolastiche degli Istituti Comprensivi ad indirizzo Musicale “L. Panepinto” e “A.Manzoni” dei Comuni di Santo Stefano Quisquina – San Biagio Platani Alessandria della Rocca – Bivona – Cianciana

Interverranno i partner della rete del Maggio Sicano: – Il Conservatorio “Arturo Toscanini” di Ribera – La Scuola di Musica “G. Lo Nigro” di Bivona – L’ A.c.m.a. “Luigi Ingo” di Alessandria della Rocca- L’ A.c.a.m. “V. Bellini”di Alessandria della Rocca – Il Coro Cantores Dei di Alessandria della Rocca

Notevole lo sforzo organizzativo messo in campo dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Giovanna Bubello e dal Sindaco Francesco Cacciatore per una manifestazione che oramai assume una valenza di grande spessore culturale e promozionale per le Comunità dei Sicani. Per questo “il nostro ringraziamento va a quanti stanno contribuendo a vario titolo alla articolata e complessa macchina organizzativa della manifestazione tra i quali la Comunità Scolastica,L’istituto L.Pirandello indirizzo Alberghiero e il Comitato Pro Festeggiamenti S.Rosalia sostengono la Dirigente Bubello e il Sindaco Cacciatore”.