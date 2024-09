A Sciacca ritornano le “Vie dei Tesori” dal 5 al 20 ottobre

Le Vie dei Tesori ritornano a Sciacca con un programma molto frastagliato, che rilegge luoghi conosciuti ma ne scopre anche di inediti, profondamente legati alla religiosità del territorio; o palazzi che magari si mostrano al pubblico per la prima volta. Tredici luoghi, diverse passeggiate alla scoperta dei dintorni, quattro esperienze di cui una multimediale alla ricerca dell’Isola Ferdinandea. Si parte sabato 5 ottobre e si va avanti fino al 20, sempre sabato e domenica, per tre fine settimana, in collaborazione con il Comune.

Il festival Le Vie dei Tesori a Sciacca verrà presentato lunedì 30 settembre alle 15 Palazzo Comunale – Sala Blasco; saranno presenti il sindaco di Sciacca, Fabio Termine e l’assessore alla Cultura Salvatore Mannino; Laura Anello, presidente della Fondazione Le Vie dei Tesori; Salvino Palilla, responsabile mercato Sciacca di UniCredit, main sponsor del festival; e i numerosi partner che hanno collaborato alla costruzione di questa nuova edizione.