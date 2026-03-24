“Addimuru. Vivere con le zie”, si presenta il nuovo libro di Elio Di Bella

Mercoledì 25 marzo 2026 alle 17.30, all’Hotel dei Pini di Porto Empedocle, sarà presentato il libro di Elio Di Bella “Addimuru. Vivere con le zie”, pubblicato da Medinova.

L’incontro si annuncia come un appuntamento dedicato alla memoria, ai legami familiari e a una Sicilia quotidiana che nel tempo ha cambiato volto, ma che continua a vivere nei ricordi.

Il volume raccoglie pagine che riportano il lettore dentro gli anni Sessanta, tra case popolari, cortili, affetti familiari, ironia e infanzie siciliane. Al centro ci sono i giorni dell’autore bambino, osservati con uno sguardo capace di far sorridere e, allo stesso tempo, di accendere una nostalgia gentile. Non si tratta solo di memorie personali, perché quelle atmosfere appartengono anche a un’esperienza collettiva, condivisa da un’intera generazione.

Nel libro emergono con forza le figure femminili della famiglia materna, la presenza dei nonni, il linguaggio domestico, i piccoli riti della vita di quartiere e il sapore di un’Agrigento popolare che oggi non esiste più nella stessa forma. Addimuru. Vivere con le zie si presenta così come un racconto umano e civile, capace di trasformare i ricordi in testimonianza.

La presentazione del libro, con gli interventi dell’editore di Medinova, Antonio Liotta e di Alberto Todaro, compagno di giochi dell’autore e con le letture dell’attore Giuseppe Gramaglia e interventi artistici e musicali dei fratelli Casesa del gruppo folkloristico Val D’Akragas offrirà quindi l’occasione per incontrare l’autore e riscoprire, attraverso le sue pagine, una parte viva della memoria siciliana