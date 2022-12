Agrigento, al teatro Pirandello il musical “Buoni se potete”

“Buoni se potete”, per la regia di Francesco Bellomo e Marco Savatteri è il titolo della commedia musicale che andrà in scena sabato 17 e domenica 18 dicembre al Teatro Pirandello di Agrigento.

Con Corrado Tedeschi, Martina Difonte, Davide Incantela, Roberto Iannone, Giovanni Moscato, Salvatore Nocera Bracco, gli artisti di Casa del Musical e la partecipazione straordinaria di Nino Bellono e Pippo Crapanzano, lo spettacolo, tratto dal film del 1982 di Luigi Magni, con Johnny Dorelli, dal titolo “State Buoni se potete”, è adattato da Mauro Graiani.

Il musical, ambientato nella Roma cinquecentesca, ripercorre la vita San Filippo Neri, come raccontano i due registi: “Si tratta di musical ricco di sentimenti ed emozioni – spiega Francesco Bellomo – una storia semplice e commovente con tutte le rappresentanze artiste del territorio agrigentino, divise per fasce di età: si parte dai 6 anni, per arrivare ai 100 anni di mio padre, Nino Bellomo, che per per l’occasione farà un piccolo cammeo, interpretando il Cardinale Borromeo”.

Marco Savatteri aggiunge: “Il musical affronta una tematica sacra e religiosa, sullo sfondo ironico e sarcastico, nel rispetto della figura di San Filippo Neri, il Santo che ha inventato l’oratorio, ma con la possibilità di interrogarsi e sorridere sul senso del bene. Un musical colorato con coreografie, danze , momenti corali e tanti spunti di riflessione e tanta allegria e simpatia. Un atto unico sostenuto nel ritmo, per conoscere una Roma del Cinquecento che ha ispirato tante tradizioni”.

A vestire i panni di San Filippo Neri sarà Corrado Tedeschi che racconta: “E’ bellissimo per me interpretare un personaggio meraviglioso che ha sempre rifiutato i canoni imposti dalla Chiesa. Un Santo che ha aiutato tanti bambini. Nella mia carriera artistica ho interpretato tanti personaggi – sottolinea il noto conduttore televisivo -non pensavo che avrei vestito i panni di una Santo, ma in vecchiaia si può fare”.

Buoni se potete è il musical del Natale per tutta la famiglia. Le musiche originali sono di Marco Savatteri, le coreografie di Gabriel Glorioso, i costumi di Valentina Pollicino, le scene di Carla De Marino.