Agrigento, Carmelo Sardo presenta il suo libro “Le notti senza memoria” a Le Fabbriche

Carmelo Sardo presenta il suo libro “Le notti senza memoria” nella sua città, Agrigento, dove ha cominciato ad agitarsi, a muoversi, a camminare, a crescere e a partire con il suo autore, per poi tornare, perché si torna sempre a sud di noi. Ad Agrigento, venerdì 20 dicembre alle ore 18 alle Fabbriche, via san Francesco d’Assisi 1, con Beniamino Biondi, Alice Titone e Tiziana Bonsignore per parlare di questo romanzo onirico, ambientato proprio ad Agrigento e popolato da molti personaggi cresciuti con me nella nostra meravigliosa città.