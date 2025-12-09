Agrigento celebra l’89° anniversario della morte di Luigi Pirandello al Palacongressi

Si terrà domani, 10 dicembre, in occasione dell’89esimo anniversario della morte di Luigi Pirandello, un evento commemorativo di grande rilievo per discutere della figura del drammaturgo.

L’iniziativa, che si svolgerà al Palacongressi di Agrigento a partire dalle 9.30, è promossa dal Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi e dal Centro nazionale di studi pirandelliani, dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione Agrigento capitale della cultura 2025.

Il convegno, dopo i saluti istituzionali del direttore del Parco della Valle dei Tempi Roberto Sciarratta, e del presidente del Centro nazionale studi pirandelliani Carmela Pace, vedrà gli interventi accademici di Stefano Milioto, presidente emerito del centro nazionale studi pirandelliani; Riccardo Castellana, Università di Siena e Fabrizio Scrivano, Università di Perugia. Seguiranno delle letture a cura di Gaetano Aronica e un omaggio degli allievi dei corsi di teatro “Progetto Pirandello” con Agnese Canicattì. L’evento sarà condotto da Marzia Patanè Tropea con la regia di Giovanni Volpe.

L’evento rappresenta per il Parco della Valle dei Templi la conclusione di una settimana di iniziative dedicate allo scrittore empedoclino iniziata con “Il fu Mattia Pascal” con la regia di Marco Tullio Giornata e proseguita con la doppia mostra documentaria e iconografica su Pirandello e la moglie Antonietta Portolano e la giornata conclusiva del convegno internazionale di studi pirandelliani, che dopo anni è tornato ad Agrigento.

Tutto rientra in un percorso, voluto dal direttore del Parco Roberto Sciarratta, che vedrà il trasferimento al Palacongressi della Biblioteca museo “Luigi Pirandello” che avverrà nei prossimi mesi affinché la struttura del Villaggio Mosè possa diventare la “casa” in cui soprattutto le scuole – ma non solo – possano approfondire la conoscenza dello scrittore Premio Nobel.