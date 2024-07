“AgrigentoNoir”, al via la 4ª edizione del Festival del Giallo

È stata presentata questa mattina la quarta edizione del Festival del Giallo AgrigentoNoir, che si terrà dal 25 al 27 luglio 2024 nella città di Agrigento. Organizzato dalla rinomata Libreria Il Mercante di Libri, di Alessandro Accurso Tagano, il festival letterario si è ormai affermato come un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del genere crime e noir e quest’anno si propone con una serie di cambiamenti.

“Una delle novità più entusiasmanti di questa edizione – afferma l’ideatore e organizzatore Alessandro Accurso Tagano – riguarda gli autori partecipanti. Abbiamo selezionato esclusivamente autori di fama, con tre ospiti diversi per ogni serata. Potrete incontrare i vostri autori preferiti, ascoltare le loro storie e scoprire gli intrighi dietro i loro romanzi”.

Alla presentazione sono intervenuti il Direttore Artistico Salvo Di Caro, l’organizzatore Alessandro Accurso Tagano, alcuni dei presentatori, la scrittrice Maria Concetta De Marco e il giornalista Gabriele Terranova e Mattia Grech della Cooperativa Scaro Cafè.

Un’altra importante novità riguarda i presentatori. Ogni serata sarà caratterizzata da due presentatori diversi che introdurranno gli autori e modereranno le sessioni. Saranno delle vere e proprie guide in questo viaggio nel mondo del giallo e del noir, arricchendo l’esperienza dei partecipanti con approfondimenti e curiosità.

Ma la vera sorpresa di quest’anno è la location scelta per il festival. AgrigentoNoir si svolgerà in Piazza Ravanusella, una delle più suggestive del centro storico di Agrigento. Questa nuova cornice creerà un’atmosfera ancora più coinvolgente, fondendo in modo armonioso letteratura e storia.

Il Festival del Giallo non sarà soltanto un evento letterario, ma offrirà anche uno spazio dedicato all’artigianato e al cibo. Nella piazza, i partecipanti potranno gustare i prodotti tipici locali e ammirare le creazioni degli artigiani.

AgrigentoNoir è un evento che mira a promuovere la cultura del giallo e del noir, offrendo un luogo di incontro e scambio tra autori, lettori e appassionati del genere, ma anche momenti di svago e aggregazione. Durante i tre giorni di festival, Piazza Ravanusella si trasformerà nel cuore pulsante del mistero, ospitando una serie di eventi.

La rassegna è organizzata con il patrocinio del Comune di Agrigento e in collaborazione con Scaro Cafè.

Desideriamo ringraziare tutti i partner e gli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione di questa edizione, contribuendo a creare un evento di successo. Non perdete l’occasione di immergervi nel mondo del mistero e dell’intrigo al Festival del Giallo AgrigentoNoir.