Al Palacongressi di Agrigento il Tenente Colombo diverte ed emoziona il pubblico

Serata all’insegna del giallo classico e dell’ironia sottile

 Una serata all’insegna del giallo classico e dell’ironia sottile quella trascorsa ieri sera al Palacongressi di Agrigento, dove è andata in scena l’attesa rappresentazione teatrale de “Il Tenente Colombo”, unica tappa siciliana del tour nazionale.

L’iconico detective dall’impermeabile sgualcito, portato al successo mondiale da Peter Falk e qui magistralmente reinterpretato per il palcoscenico da Gianluca Ramazzotti, ha saputo catturare l’attenzione di una platea numerosa e partecipe. Lo spettacolo ha riproposto la formula infallibile del “giallo invertito”: il pubblico ha assistito al compimento del delitto perfetto per poi godersi la metodica, quasi ossessiva, indagine del Tenente, impegnato a smontare l’alibi dell’assassino tra un sigaro e un riferimento alla celebre moglie.

La scenografia curata e la scrittura serrata hanno restituito l’atmosfera noir degli anni ’70, mantenendo intatto il fascino del personaggio creato da Richard Levinson e William Link. Il cast ha offerto una prova attoriale di alto livello, riuscendo a non far rimpiangere il piccolo schermo e trasformando la narrazione televisiva in un’esperienza immersiva e viva.

