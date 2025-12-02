Cultura

Al Pirandello uno spettacolo alla memoria di Gian Campione

L'evento è in programma al Teatro Pirandello il 14 dicembre 2025 alle ore 20,30

Pubblicato 23 minuti fa
Da Redazione

La Fondazione Teatro Pirandello presenta uno spettacolo dedicato alla memoria di Gian Campione, Ambasciatore della Canzone Siciliana nel mondo. L’evento, organizzato dalla Associazione Antica Agrigento, si propone di far “rivivere”, almeno per una sera, il compianto artista agrigentino attraverso uno spettacolo ricco di artisti, ospiti e filmati che riproporranno il suo vasto repertorio. La regia è affidata a Bruno Carapezza mentre la conduzione sarà di Aristotele Cuffaro.

L’evento è in programma al Teatro Pirandello il 14 dicembre 2025 alle ore 20,30

