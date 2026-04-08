Al Teatro Pirandello il live di Paolo Buonvino con “La musica oltre le storie”

Paolo Buonvino è tornato live con “PAOLO BUONVINO LIVE – LA MUSICA OLTRE LE STORIE”, concerto in cui esegue dal vivo le sue colonne sonore più amate, arricchite da nuovi e suggestivi arrangiamenti.

Dopo le prime date a marzo, il tour approda in questi giorni in Sicilia con due date che sono realizzate da Puntoeacapo Srl: la prima il 9 aprile a Enna al Teatro F. P. Neglia, organizzata in collaborazione con il Comune di Enna. Il secondo appuntamento live si terrà il 10 aprile ad Agrigento al Teatro Pirandello.

Nel live le note si liberano dalle immagini per cui erano nate e tornano per raccontare l’iniziale ispirazione del compositore, incontrando lo spettatore in una terra di mezzo. Un viaggio musicale che attraverserà alcune delle sue opere più iconiche, da “L’ultimo bacio” a “Caos calmo”, da “Romanzo Criminale” a “A casa tutti bene” da “Medici: Masters of Florence” a “La Matassa”, fino alla più recente composizione per “Il Gattopardo”, la serie Netflix e altri ancora.

Sul palco, Paolo Buonvino (pianoforte ed elettronica) viene affiancato da un ensemble di otto musicisti d’eccezione: un trio d’archi, percussioni, strumenti a fiato, fisarmonica, plettri e voce. Ad arricchire la performance anche un pianoforte Disklavier.

L’esperienza visiva sarà altrettanto immersiva, grazie a una raffinata regia di luci progettata per fondersi con la narrazione musicale, enfatizzando la centralità della musica e trasformando ogni istante in una colonna sonora intima e personale per ogni spettatore.

Un evento unico e imperdibile per tutti gli amanti della grande musica da film e delle emozioni dal vivo.

“Ho sempre vissuto la musica come un ponte invisibile tra le emozioni e il mondo esterno. Questo concerto nasce dal desiderio profondo di creare un momento di condivisione autentica, in cui le mie composizioni possano respirare oltre le immagini per cui sono nate, trovando nuove forme di espressione e dialogo con il pubblico. Ogni melodia è il frammento di un viaggio, una traccia sonora che ha dato voce a storie sul grande e piccolo schermo, ma è anche parte del mio stesso cammino. Con questo live, voglio restituire alla musica la sua energia originaria, permettendole di vibrare nella sua essenza più pura, libera di raccontare nuove emozioni.”