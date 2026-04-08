Migranti, proseguono gli sbarchi a Lampedusa: l’ultimo autonomo sulla scogliera della Guitgia

Proseguono gli sbarchi a Lampedusa. Uno sbarco autonomo si è verificato poche ore fa sulla spiaggia della Guitgia; i migranti sono arrivati dritti sulla scogliera. Altri 60 sono stati soccorsi dalla barca a vela Safira di Mediterranea saving humans a qualche centinaia di metri da Cala Levante. Le persone tratte in salvo sono state consegnate alla guardia costiera e fatte sbarcare nell’isola. In gran parte provengono da Eritrea, Etiopia e Africa subsahariana, tra cui almeno 4 donne e due bambini piccoli. “Stanno tutte bene – dice la capomissione a bordo di Safira, Sheila Melosu- e, dopo aver attraversato l’inferno della Libia e i rischi della traversata, sono finalmente approdate in un porto sicuro.” Nel corso della notte e delle prime luci del mattino erano 163 i migranti sbarcati a bordo di sei barchini.