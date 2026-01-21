Al via la 27ª edizione del premio Ignazio Buttitta 2026
Il Centro artistico, culturale, editoriale “Renato Guttuso” di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino, indìce il Premio di Arte e Cultura Siciliana dedicato al grande poeta siciliano Ignazio Buttitta, che quest’anno giunge alla XXVII edizione.
Il Premio, al quale possono partecipare poeti e scrittori, residenti nel territorio europeo, si articola nelle seguenti sezioni: Poesia in lingua siciliana: Si possono inviare non più di due composizioni. La poesia non potrà superare i settanta versi dattiloscritti. Dovranno essere inviate cinque copie. Cuntu – Racconto in lingua siciliana: Il Racconto o Cuntu, in lingua siciliana, dovrà essere inedito e non dovrà superare i tre fogli A4 dattiloscritti. Si può concorrere con una sola opera, Libri editi di poesia e narrativa: I libri, editi nell’ultimo quinquennio, devono essere in lingua siciliana o italiana e parteciperanno a sezioni differenti. La Narrativa deve avere come argomento e debbono essere attinenti a temi di storia, tradizione e cultura siciliana. Saggi: I libri saggio dovranno avere come argomento temi legati alla Sicilia nella sua più ampia accezione. I libri possono essere inviati sia dall’autore stesso e sia dall’editore, ma, in ogni caso, i libri di una stessa Casa Editrice non dovranno superare cinque titoli diversi.
Il Centro “Renato Guttuso” prevede anche una “Sezione Giovani” per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, che possono partecipare singolarmente o con elaborati di gruppo. Possono partecipare indifferentemente con poesie, prose o quant’altro. Gli elaborati e i libri devono pervenire al comitato organizzatore tramite l’Istituto scolastico d’appartenenza, che procederà a inviare un massimo di cinque opere dopo una autonoma selezione interna
I concorrenti delle varie sezioni del Premio devono inviare i plichi con gli elaborati al CENTRO CULTURALE RENATO GUTTUSO, Via Kennedy, 29 – 92026 Favara (AG), specificando POSTA1. Gli elaborati dovranno pervenire al Comitato organizzatore entro il 15 marzo 2026. È possibile inviare gli elaborati anche tramite posta elettronica all’email centroguttusofavara@gmail.com
La Cerimonia di consegna dei premi ai vincitori avverrà presumibilmente il 23 giugno 2026. Non è prevista quota di partecipazione. Ai primi tre vincitori di ogni sezione verrà consegnata una artistica targa. Il regolamento completo e ulteriori chiarimenti possono essere richiesti all’indirizzo emailcentroguttusofavara@gmail.com