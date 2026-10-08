Al via la Stagione al Teatro Sociale di Canicatti

Domenica 11 Ottobre alle ore 18,00 al Teatro Sociale di Canicatti si aprirà la Stagione Teatrale Nazionale Popolare denominata “Domenica Pomeriggio a Teatro” XXVII^ edizione, organizzata dal Teatro Stabile Nisseno con la direzione artistica di Giuseppe Speciale e il patrocinio gratuito del Comune di Canicattì. Questo primo spettacolo è inserito in un cartellone che comprende 14 spettacoli teatrali e musicali.

Ad aprire la Stagione sarà uno spettacolo teatrale/musicale molto suggestivo, emozionante e commovente con la prestigiosa regia di MARIO INCUDINE. A calcare il palcoscenico dello storico Teatro Comunale di Canicatti (Teatro Sociale) sarà un’artista poliedrica siciliana La Commare che interpreterà e canterà il percorso artistico di due sorelle straordinarie MIA MARTINI e LOREDANA BERTE’.

Note dello spettacolo : Due stelle che si specchiano sul Tirreno. Due stelle che brillano fieramente di luce propria…che ogni tanto fanno a gara a chi splende di più.

Mia, composta e attenta agli occhi degli altri.

Loredana, trasgressiva e provocatrice.

Così diverse, ma così complementari. Due facce della stessa medaglia: complici e qualche volta rivali, destinate ad essere legate dallo stesso sorriso.

Uno spettacolo che sfiora con delicatezza le corde dell’anima delle due protagoniste raccontando la sofferenza, l’amore e alcuni lati inediti del loro carattere e della loro personalità.

A vestire i panni di Mia e di Loredana, una sola ed unica interprete, la giovane artista La Commare, cantante, attrice, musicista, e in questo caso anche autrice del testo.

Un raffinato momento di teatro-canzone, un tuffo negli anni ‘70, ‘80, fino ad arrivare al tragico 12 maggio 1995. Ogni canzone, eseguita rigorosamente da una live band, che servirà a completare il puzzle, composto abilmente dalla regia di Mario Incudine.

Le melodie che hanno lasciato un’impronta indelebile nella canzone italiana e nella vita di ognuno, guideranno gli spettatori in un viaggio di emozioni, note, vita, di affetti e sofferenze, gioie e dolori, speranze.

Le stelle non si spengono mai…