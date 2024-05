Al via rassegna letteraria LeFabbricheFest ad Agrigento

Al via da oggi ad Agrigento la prima edizione della rassegna LeFabbricheFest, con protagonisti otto libri di autori italiani e stranieri. Il festival – a cura di Alice Titone e Beniamino Biondi – offre agli amanti della letteratura l’opportunità di incontrare alcuni dei più innovativi scrittori della scena letteraria, fra opere di narrativa e testi di saggistica. Dal 24 maggio al 20 settembre gli otto eventi proposti saranno un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano immergersi nel mondo della letteratura contemporanea. La rassegna si svolgerà all’interno del complesso architettonico de Le Fabbriche, divenuto sede stabile della Fondazione Orestiadi ad Agrigento. L’evento, organizzato dall’associazione Fata Morgana, in collaborazione con il blog Ali di Libri e con @ayumu-books, ha il patrocinio del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi e del Comune di Agrigento. Il primo appuntamento oggi 24 maggio alle 18.30 con “Le figlie di Saffo” di Selby Wynn Schwartz (Garzanti). Questi gli altri incontri in programma: il 6 giugno alle 18.30 con “Mal di Sicilia” di Francesco Terracina (Garzanti); il 21 luglio alle 19.30 con “Sea Paradise” di Eleonora Lombardo (Sellerio); il 25 luglio alle 19.30 “Pirandello di sbieco” di Salvatore Ferlita (Sellerio); il 20 agosto alle ore 19.30 “Avevo un fuoco dentro” di Tea Ranno (Mondadori); il 24 agosto alle 19.30 Barbara Bellomo con la prossima uscita per le Edizioni Garzanti, in anteprima nazionale ad Agrigento; il 6 settembre alle 18.30 “Romanzo urbanistico Storie dalle città del mondo” di Maurizio Carta (Sellerio); infine il 20 settembre alle 18.30 “La filosofia di Fabrizio de André” di Simone Zacchini (Il Melangolo).