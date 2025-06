“Aperti per voi sotto le stelle” a Racalmuto visita a Casa Sciascia

Dal 13 al 15 giugno la bellezza è per tutti, grazie al Touring Club Italiano con Aperti per Voi sotto le Stelle. Una grande festa diffusa con eventi nei siti Aperti per Voi e visite a luoghi inconsueti aperti eccezionalmente per l’occasione. Grazie all’accoglienza dei preziosi volontari del Touring,sarà possibileconoscere e ammirare piccoli e grandi tesori del nostro Paese. Palazzi, chiese, teatri, archivi e luoghi d’arte saranno protagonisti di aperture straordinarie e serali, per permettere a tutti di scoprire e riscoprire luoghi e dettagli di ambienti suggestivi, fino al tramonto e aspettando le stelle.

Un evento nazionale di valorizzazione della cittadinanza attiva e di raccolta pubblica di fondi.

Sono oltre 100 gli appuntamenti in 50 città, ispirati a 5 filoni tematici che fanno da filo conduttore delle esperienze di scoperta: i luoghi del viaggio, i luoghi della letteratura, i luoghi dei saperi e delle tradizioni,i luoghi dell’arte e dimore storiche, tra arte e istituzioni.

Il programma è ricchissimo e, insieme ai numerosi siti parte del progetto Aperti per Voi – che quest’anno festeggia i suoi primi 20 anni di attività, ricevendo per questo importante anniversario l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica – include eccezionalmente delle vere e proprie chicche.

Il 14 e 15 giugno, Aperti per Voi sotto le Stelle, per il filone “Luoghi della letteratura”, accompagna in un viaggio nel cuore della Sicilia letteraria con la visita a Casa Sciascia, dimora dello scrittore Leonardo Sciascia a Racalmuto.

Un luogo intimo e autentico, rimasto integro nel tempo, dove Sciascia visse con la famiglia dall’infanzia fino alla fine degli anni ’50. Qui nacquero alcune delle sue opere più importanti, qui maturò la sua voce critica, lucida e coraggiosa. Durante la visita, è possibile:

Esplorare gli ambienti originali della casa , con arredi e dettagli carichi di memoria.

Ammirare gli scaffali colmi di libri, curati dall'associazione CasaSciascia.

Scoprire la quotidianità del maestro elementare di Regalpetra, la Racalmuto trasfigurata nei suoi scritti.

Percorrere un itinerario emotivo e culturale, che racconta non solo l'autore, ma anche l'uomo e la Sicilia che ha saputo trasformare in metafora universale.

Un’occasione rara per entrare in contatto diretto con l’universo di un grande intellettuale italiano del Novecento, tra letteratura, etica e impegno civile.