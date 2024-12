“Armonie di Natale”, Fontanelle apre le festività natalizie con i Siciliaecantus

Il quartiere di Fontanelle si prepara ad accogliere un evento di grande rilevanza culturale. Sabato 7 Dicembre 2024, alle ore 18.30, in Piazza Barone Celsa a Fontanelle il gruppo Siciliaecantus offrirà al pubblico un concerto natalizio che si preannuncia come un viaggio emozionante aIraverso le tradizioni musicali natalizie della nostra terra.

In un’atmosfera sugges,va e avvolta dalle luci natalizie, le voci del gruppo incanteranno il pubblico con un repertorio di can, natalizi popolari, riproponendo con maestria le melodie che accompagnano le fes,vità natalizie. Un’occasione unica per immergersi nella magia del Natale e riscoprire il valore ines,mabile del patrimonio musicale siciliano.

La serata è organizzata dall’Associazione Culturale Gergent in collaborazione con il comitato di quar,ere Fontanelle Insieme e patrocinata dall’Assemblea Regionale Siciliana ed apre le fes,vità natalizie nel popoloso quar,ere di Fontanelle ad Agrigento.