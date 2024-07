Azzurro Food Festival, Giusina in cucina prima ospite dell’evento

Primo ospite annunciato per l’undicesima edizione Azzurro Food Festival l’evento dedicato agli amanti del mare, della buona cucina con un programma ricco di momenti culturali e gastronomici, degustazioni, talk show, cooking show, expo village, musica e spettacolo.

La cuoca e food blogger Giusi Battaglia, conosciuta dal pubblico come Giusina in Cucina, sarà la protagonista del cooking show che si terrà il 30 Agosto a Sciacca in occasione della prossima edizione di Azzurro Food Festival.

Giusina è una palermitana innamorata della cucina, passione trasmessa da sua madre. La condivisione delle sue ricette sui social le ha permesso di creare un piccolo format casalingo intitolato “Giusina in Cucina: Gusto e Tradizione Palermitana” che è andato in onda su Food Network e ha conquistato tantissimi spettatori!

La partecipazione al cooking show è gratuita per tutti. Chi volesse riservare il posto a sedere per degustare il piatto preparato dall’ospite potrà prenotare sul portale Event Brite a partire dal 10 agosto.

Azzurro Food Festival si sviluppa nel cuore del centro storico della città di Sciacca tra la Piazza Angelo Scandaliato e la Piazza Duomo, dal 29 Agosto al 1 Settembre.

Ci saranno tante novità durante la prossima edizione del festival, prima tra tutte le nuovissima area dedicata allo street food che per quattro serate diventerà il più grande ristorante a cielo aperto della Sicilia, nel quale si potranno assaporare tantissime delizie sia di cucina siciliana che internazionale, piatti gourmet realizzati con il pesce, sfiziosi street food siciliani, l’irresistibile mondo dei fritti e l’immancabile cous cous di pesce, la paella, ma anche le sezioni dedicate a chi non mangia il pesce: le proposte vegane, una sezione a base di carne e la bontà dei dolci siciliani.

Spazio anche agli spettacoli musicali e comici; inoltre per le vie del centro storico artisti di strada, musicisti, giocolieri, trampolieri e spettacoli col fuoco.

Educazione ambientale con un laboratorio a cura di Marevivo Sicilia in un’area interamente dedicata ai bambini.

Torna la suggestione artistica sul prospetto della Basilica della Madonna del Soccorso di Sciacca con il videomapping che racconterà il mito e la leggenda del Corallo di Sciacca. E tante altre attività di valorizzazione artistica e culturale del territorio che saranno presentate nei prossimi giorni.