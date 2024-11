Borsa mediterranea del turismo archeologico: c’è anche il Parco della Valle dei Templi

Anche il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento partecipa alla 26esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo archeologico, in svolgimento a Paestum dal 31 ottobre al 3 novembre prossimi. Presenti in Campania sono il direttore del museo “Griffo” Giuseppe Avenia e il presidente del Consiglio del Parco e Dirigente del servizio Gestione Parchi e siti Unesco della Regione Siciliana Giuseppe Parello. La Valle dei Templi rappresenterà la Sicilia e promuoverà ovviamente la città: si tratta infatti di una partecipazione che è stata possibile grazie alla Regione Siciliana e all’articolo 14 della legge regionale 1 del 2024 per il sostegno a Capitale della cultura 2025.“Siamo estremamente lieti non solo di essere presenti a un appuntamento così importante dal punto di vista della promozione – spiega il direttore del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi Roberto Sciarrata – ma di poter parlare della città, della sua provincia e più in generale dell’Isola in vista di un appuntamento cruciale quale quello del prossimo anno”.