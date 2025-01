Caltabellotta città dell’olio, consegna del vessillo durante “Olio Folk Fest”

La cittadina montana dal novembre del 2021 è tra i soci dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, ma prima per il Covid, poi per altre problematiche, non c’era mai stata l’occasione per la celebrazione ufficiale di tale adesione.

La consegna del vessillo e della spilla che certificano ufficialmente l’adesione, è avvenuta ieri in occasione di uno dei momenti della manifestazione “Caltabellotta Olio Folk Fest” che con tante iniziative ha celebrato l’olio, grande risorsa storica, economica e culturale del territorio. Caltabellotta è uno dei 34 Comuni siciliani soci dell’Associazione che ha creato una rete che in Italia raccoglie 389 enti pubblici impegnati nella promozione dell’olio extravergine di oliva e nella valorizzazione del patrimonio olivicolo. In provincia di Agrigento oltre a Caltabellotta fanno parte dell’Associazione i Comuni di Alessandria della Rocca, Calamonaci, Menfi, Montevago, Sciacca, Realmonte e Lucca Sicula.

Ad assegnare ufficialmente il riconoscimento al Sindaco Biagio Marciante, alla presenza degli assessori Vito Marsala e Giuseppe Zito, è stato Giosuè Catania, coordinatore regionale dell’Associazione Italiana Città dell’Olio. “Anche a Caltabellotta c’è la storia dell’olivicoltura siciliana – ha detto Catania – qui c’è un territorio di eccellenza caratterizzato dalla cultivar biancolilla che è tra le principali della Sicilia. C’è una produzione di grande qualità, Caltabellotta può fare da guida per le comunità dell’olio e dare ulteriore valore ad un prodotto principe della dieta mediterranea. Noi come Associazione continueremo a lavorare con impegno fianco a fianco per promuovere l’olio ma anche il territorio e le sue bellezze”.