Camilleri cicerone d’autore della “Strada degli Scrittori”

Un video-racconto di Andrea Camilleri inaugurerà il primo corner multimediale della “Strada degli scrittori”. Le installazioni sono pensate per guidare i viaggiatori che si muovono fra la Girgenti di Luigi Pirandello, la Regalpetra di Leonardo Sciascia, la vera Vigata letteraria di Camilleri e tante altre suggestive soste, intorno alla Valle dei Templi.

La prima inaugurazione accompagnata dal racconto caustico e profondo di Camilleri è prevista per il 29 dicembre, alle 11.30, nel cuore di Agrigento, al Polo culturale di San Pietro su via Pirandello, proprio di fronte alla casa in cui abitò il drammaturgo. Il video racconto di Camilleri “cicerone d’autore” guiderà per dieci minuti il viaggiatore lungo le tappe della “Strada” che va da Caltanissetta, con Rosso di San Secondo, a Porto Empedocle, toccando tante altre “piazze” con i loro riferimenti letterari: la Donnafugata di Giuseppe Tomasi di Lampedusa (tra Palma di Montechiaro e Santa Margherita di Belìce); la Sciacca e la Sambuca di Sicilia con Tommaso Fazello e Navarro della Miraglia; la Favara con Antonio Russello e così via. Il Polo di via Pirandello, attivato dalla Diocesi di Agrigento e gestito dall’associazione Ecclesia Viva, è il primo dei punti di incontro che saranno aperti anche negli altri centri del percorso toccati dal progetto “Le piazze della capitale”, realizzato nell’ambito del dossier “Agrigento Capitale della Cultura 2025”.

I corner rimarranno nel tempo come simboli di un’esperienza destinata a prolungarsi oltre il 2025. All’inaugurazione della prima installazione interverranno, tra gli altri, la presidente della Fondazione “Agrigento capitale della cultura 2025, Teresa Cucinotta, il direttore generale Giuseppe Parello, il vescovo Alessandro Damiano, il sindaco Francesco Micciché, il direttore della “Strada” Felice Cavallaro.