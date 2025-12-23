Al Teatro “Regina Margherita di Racalmuto”, presentata la nuova campagna di screening 2026

Nella splendida cornice del teatro “Regina Margherita” di Racalmuto l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento è stata presentata ieri, lunedì 22 dicembre, la campagna di screening oncologico #iononperdotempo per l’anno 2026. L’evento, un invito rivolto a tutta la collettività a non abbassare la guardia lungo il percorso della prevenzione, ha alternato momenti di approfondimento tematico ad occasioni di intrattenimento artistico e creativo. Nel corso della serata i responsabili del Centro Gestionale Screening ASP e delle Unità che monitorano la diagnosi precoce per tumore alla mammella, alla cervice uterina e al colon-retto, insieme ad alcuni professionisti della prevenzione secondaria, hanno dialogato con il giornalista Angelo Cinquemani, responsabile dell’Ufficio Stampa ASP, sull’efficacia delle strategie poste in essere per salvare la vita di tante persone attraverso semplici test e attenzioni. Scanditi dalla proiezione dei video social “#iononperdotempo”, già lanciati dall’ASP con la straordinaria partecipazione dell’attore, nonché direttore artistico proprio del Teatro di Racalmuto, Gaetano Aronica, per promuovere l’adesione alla campagna di screening e molto apprezzati sul web, i brevi interventi sono stati intervallati da performance di ballo, canto, musica e recitazione ideate dai dipendenti dell’ASP di Agrigento. In un clima augurale e natalizio, i “talenti ASP…iranti” si sono messi in gioco dedicandosi ad allietare la serata esprimendo appieno la loro vena artistica. La kermesse è stata condotta da Biagio De Martino, volto noto della tv nazionale con il suo apprezzato “Dema Show” e, anche lui, dipendente ASP al Settore Provveditorato, insieme a Gabriella Schembri dell’Ufficio Educazione alla Salute ASP.