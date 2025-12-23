L’artista, il politico e la vittima innocente di mafia: ecco tre nuove intitolazioni

Tre luoghi, tre personalità di grande rilievo e altrettante intitolazioni. La Giunta comunale di Agrigento ha deliberato tre tributi a figure cittadine scomparse negli anni o addirittura nei mesi scorsi.

La prima intitolazione riguaderà una sala del foyer del teatro “Pirandello” di Agrigento, che sarà dedicata al professor Nino Bellomo, morto l’11 aprile scorso all’età di 102 anni. L’Amministrazione, oltre ai meriti artistici, ha voluto riconoscerne il carattere mite, l’eleganza e la “nobiltà d’animo rara”, considerandolo una pietra miliare che ha contribuito a forgiare l’identità culturale della città.

Un nuovo parco giochi in via Papa Giovanni XXIII, di fronte all’ex ospedale sarà invece intitolato a Giuseppe Tragna, ucciso dalla mafia nel 1990 e riconosciuto ufficialmene vittima della criminalità organizzata solo dopo anni di battaglie legali da parte della sua famiglia.

Ultimo luogo e ultima intitolazione riguarderanno uno slargo di piazza Diodoro Siculo, adiacente alla chiesa di San Vito, che sarà intitolata al deputato Gaetano Trincanato, scomparso nel 2016.