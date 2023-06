“Centauri della Scala dei Turchi”, conclusa la prima edizione a Realmonte

Piazza Umberto I di Realmonte, ha ospitato ieri la prima edizione del Raduno “Centauri della Scala dei Turchi”, promosso dal Club “Centauri della Scala dei Turchi”, presieduto da Carmelo Lattuca con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Un evento che ha chiamato a raccolta centauri provenienti da ogni parte della Sicilia per una giornata all’insegna dell’aggregazione e della condivisione in nome della passione per le moto.

L’assolata giornata si è aperta con la sfilata delle moto che giunte in piazza, sovrastata da coloratissimi fiori e stelle lavorati a crochet dalle signore realmontine, coordinate da Silvana Burgio, dopo aver apprezzato le bellezze naturalistiche della costa, hanno visitato l’esposizione dei manufatti del mercatino dell’artigianato, realizzati manualmente dagli artigiani locali, a cui sono seguiti momenti di musica ed intrattenimento. Inoltre, è stata organizzata dalla sezione locale del CIf, una raccolta di beneficienza di libri. La giornata è proseguita con l’esibizione del gruppo blues “Strimpella Blues Band”, finalista all’ultimo “Italian Blues Challenge”.

Siamo molto soddisfatti – afferma il sindaco, Avv. Sabrina Lattuca – un’attività composita proposta dal club “I Centauri della Scala dei Turchi” con la partecipazione delle appassionate di uncinetto, del Cif di Realmonte e della band ” Strimpella blouse band”. Ringrazio i tecnici comunali, Arch Vella e Geom. Cottone che hanno predisposto gli atti nonché i Vigili Urbani e la locale stazione dei Carabinieri, guidata dal Comandante Ditto, la Questura di Agrigento che hanno garantito l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il Futuro di Realmonte è nelle mani dei cittadini – conclude il sindaco – che con un lavoro di squadra e in sinergia con le istituzioni faranno sicuramente la differenza. Avanti così siamo sempre di più nella direzione della Bellezza.”