“Costa del Mito Golf Cup”, al via la prima edizione al Verdura Resort

Il prossimo 4 giugno, al Verdura Resort di Sciacca, si disputerà la prima edizione della “Costa del Mito” Golf Cup. La gara sarà una 18 buche Stableford a 3 categorie (0-12.0, 12.1-24.0, 24.1-36.0) sull’East Course: il campo da golf numero uno in Italia. L’East Course ha infatti ottenuto il massimo dei voti nella lista inaugurale di Golf World dei “100 migliori campi in Italia”. Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 2 giugno alle ore 12.

I premi saranno così assegnati: 1° Netto e 2° Netto per categoria; 1° Lordo, 1° Senior, 1° Lady, 1°Rookie.

I campi da golf del Resort Verdura si integrano perfettamente nel meraviglioso paesaggio della Costa del Mito: centocinquanta chilometri di spiagge da Selinunte a Gela, un itinerario denso di esperienze che uniscono archeologia, natura e gli splendidi paesaggi della costa siciliana.

Tra gli ospiti d’onore il professor Vincenzo Schettini, che da tempo imperversa in televisione e sui social network ed ha ormai raggiunto oltre tre milioni di follower, con le sue affascinanti lezioni di fisica che prendono il nome dal titolo del suo libro “La fisica che ci piace”.

Schettini seguirà un itinerario dei luoghi più suggestivi della Costa del Mito dal 31 maggio al 4 giugno.