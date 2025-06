Cultura del benessere al teatro Efebo di Agrigento

Si terrà giovedì 3 luglio, alle ore 19.00, nella suggestiva cornice del Teatro dell’Efebo di Agrigento, il convegno dal titolo “Cultura del benessere: la visione One Health”, un importante appuntamento scientifico e divulgativo dedicato alla visione integrata della salute globale.

L’evento, patrocinato dalla Fondazione Agrigento 2025 Capitale della Cultura Italiana, è organizzato insieme dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento di Agrigento e dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento, con l’obiettivo di promuovere il modello One Health, riconosciuto a livello internazionale come strategia fondamentale per affrontare le sfide sanitarie, ambientali e sociali del nostro tempo. Il concetto di One Health sottolinea l’interconnessione tra la salute umana, animale e dell’ambiente, richiedendo un approccio multidisciplinare e coordinato tra istituzioni, enti scientifici e amministrazioni.

Moderatori d’eccezione guideranno le tre sezioni tematiche del convegno: si tratta, per la sezione salute ambientale, del rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, del direttore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, Francesca Di Gaudio, per l’argomento salute animale, e del direttore generale ASP, Giuseppe Capodieci, per l’ambito della salute umana.

Durante la serata interverranno relatori di altissimo livello, provenienti dal mondo accademico, medico, veterinario e scientifico, offrendo una panoramica completa su tematiche come i cambiamenti climatici, la resistenza antimicrobica, la biosicurezza e la prevenzione integrata.

La scelta del Teatro dell’Efebo, in uno dei siti archeologici più emblematici del Mediterraneo, rafforza il legame tra la tutela del patrimonio culturale e la necessità di una visione sostenibile e integrata della salute pubblica.

L’evento, che prevede anche la proiezione di videoclip tematici e momenti di intrattenimento artistico, si concluderà con una tavola rotonda interdisciplinare in cui saranno discusse proposte operative per l’attuazione concreta del modello One Health nei territori e con la degustazione di prodotti tipici del nostro territorio.