Dalla grande scuola del teatro e della TV alla musica evocativa: il viaggio d’autore di Luigi Mirotta

Dopo un percorso artistico intenso ed eclettico, maturato negli anni attraverso prestigiose partecipazioni nel teatro d’autore, nel cinema e in televisione, il compositore e interprete Luigi Mirotta dà vita a un nuovo capitolo della sua ricerca espressiva, firmando una serie di composizioni di musica evocativa e narrativa.

​Un progetto strumentale (con opere interamente tutelate nel repertorio SIAE) che affonda le radici in una formazione solida e sfaccettata. Allievo nei primi anni ’80 della scuola di Musical Teatro Giovani diretta da Tony Cucchiara — esperienza che lo porta a interpretare da protagonista il ruolo del Poverello di Assisi nell’opera simbolo Caino e Abele — Mirotta ha poi perfezionato il suo percorso presso l’Accademia Laboratorio Teatro “Luigi Pirandello” diretta da Pippo Flora. Nel tempo ha preso parte a tappe significative dello spettacolo italiano: dal lavoro in backstage come corista per la registrazione del master di Renzo e Lucia (il musical diretto da Michele Guardì e Pippo Flora) a diverse apparizioni televisive sulle reti RAI accompagnato da orchestre dal vivo. A questo si affiancano ruoli in produzioni cinematografiche e cortometraggi di respiro internazionale al fianco di volti noti del cinema britannico e italiano.

​È da questa conoscenza della drammaturgia e del linguaggio visivo che nascono le sue nuove opere musicali. Ogni brano non si limita a creare un’atmosfera, ma è concepito come una vera e propria sceneggiatura sonora, in cui l’armonia sostituisce le parole per dipingere immagini vivide nella mente dell’ascoltatore.

​Tra i titoli di punta di questo percorso figurano:

​”River”: una poetica immersione nella natura, dove il fruscio dell’acqua e l’eco di una cascata sfumano nel volo leggero di una foglia d’autunno.

​”Divino Amore”: un’intensa narrazione in musica che ripercorre l’incontro e la passione tra due giovani artisti tra i riflessi al tramonto dei canali di Venezia.

​”Wave”: un brano dal carattere epico ed energico, che racconta il sollievo, l’orgoglio e il coraggio di un equipaggio e del suo comandante che riprendono il largo dopo aver superato ardue battaglie su un’isola sconosciuta, pronti ad affrontare nuove avventure.

​”Lifts” e “Dall’alba al tramonto”: architetture sonore che esplorano il dinamismo quotidiano, crescendo progressivamente verso complessi ed entusiasmanti finali orchestrali.

​Un lavoro in continua evoluzione che punta già al passo successivo: la realizzazione e registrazione dei brani interamente in acustico con un’orchestra dal vivo, per restituire a ogni partitura la massima ricchezza timbrica e il respiro sinfonico che la caratterizza.

​«La mia musica nasce per diventare la colonna sonora dei pensieri, dei ricordi e delle emozioni di chi la ascolta,» dichiara Luigi Mirotta. «Avendo vissuto il teatro e il cinema da dentro, per me ogni nota deve possedere una forza visiva. Oggi la sfida si rinnova: sentire questi temi prendere vita attraverso il respiro e le vibrazioni di un’orchestra dal vivo darà a queste atmosfere una forza autentica che non vedo l’ora di condividere con il pubblico.»

​Con questo progetto, l’artista unisce la sensibilità del grande teatro classico alla produzione musicale d’autore, offrendo un repertorio di brani strumentali ad alto impatto emotivo, ideali sia per l’ascolto puro che per l’abbinamento a immagini e produzioni cinematografiche.