Rapina in un supermercato: rintracciati e denunciati

La Polizia di Stato ha individuato e denunciato due soggetti che, secondo quando emerso dall’attività investigativa, avrebbero messo a segno una rapina in un supermercato tra via Santa Sofia e via Passo Gravina. Si tratta di due pregiudicati catanesi di 44 e 59 anni, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio.

Le indagini sono state effettuate dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina”, dopo la denuncia del titolare dell’attività commerciale che ha descritto le fasi concitate della rapina.I poliziotti sono riusciti a mettersi sulle tracce dei due autori, grazie ad una serie di elementi raccolti e all’analisi del contesto in cui i rapinatori hanno agito.

Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di ricostruire il modus operandi utilizzato dai due pregiudicati: uno è rimasto all’esterno del supermercato per fare da palo, a bordo di uno scooter tenuto con il motore acceso, in modo da poter fuggire rapidamente; l’altro, invece, dopo aver fatto ingresso nell’attività commerciale, si è aggirato tra gli scaffali, riuscendo ad arraffare prodotti alimentari e bevande per un valore commerciale complessivo di 800 euro, per poi farsi largo strattonando e spingendo i dipendenti del supermercato in modo da guadagnare l’uscita con la refurtiva riposta all’interno di un grosso sacco. Una volta all’esterno, il rapinatore è salito a bordo dello scooter per poi sfrecciare a tutta velocità con il complice, facendo perdere le loro tracce.

Grazie alle indagini dei poliziotti di “Borgo Ognina”, i due rapinatori sono stati individuati e, una volta rintracciati, sono stati condotti in Commissariato dove sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di rapina in concorso, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.