“Documenta”, al via la prima edizione della rassegna con Pasolini”

Sabato 30 novembre 2024 alle ore 18,00 presso il Centro Culturale Pier Paolo Pasolini di via Atenea 123 ad Agrigento si terrà la proiezione del documentario La Rosada e l’Ardilut. Nel Friuli del giovane Pasolini di Roberta Cortella. L’evento organizzato dall’Associazione dal Circolo J. Belushi dell’ARCI e dal Centro Cultural Pier Paolo Pasolini nell’ambito della prima edizione di “Documenta”, Rassegna del Documentario e della Fiction che vedrà la proiezione di 8 documentari e 2 fiction con la collaborazione di Immagina Coworking e Spazio Temenos. La rassegna terminerà il 10 febbraio 2025.

Il documentario proposto per questa prima proiezione è un viaggio nel Friuli del giovane Pasolini. Infatti, nel periodo più cruento della Seconda Guerra Mondiale, Pier Paolo Pasolini sfolla da Bologna a Casarsa, nella campagna friulana. Qui scopre una lingua pura per la poesia, il friulano; qui apre una scuola per i figli dei contadini e lotta per diffondere cultura e speranza in un Friuli afflitto da miseria e bombardamenti. Il film racconta la storia di un giovane che seppe risvegliare in sé stesso e negli altri un senso profondo di identità e appartenenza.

Rosada e Ardilùt sono le parole con cui entrare in questa storia. Rosada (rugiada) con la sua sonorità antica è un termine che affascina un Pier Paolo diciannovenne in una mattina assolata dell’estate del ’41. Ardilut è un’erba selvatica, emblema di una lingua antica radicata nella terra. I racconti di Giuseppe Bertolin, “il Nini”, ex alunno di Pasolini giungono a farci toccare con mano l’entusiasmo di un gruppo di adolescenti che dal giovane maestro Pier Paolo attinsero un bagaglio di insegnamenti letterari e di vita.